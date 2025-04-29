Українцям розповіли, чи планується підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі стало однією з найбільш актуальних тем для обговорень останнім часом, повідомляє Politeka.

Як відомо, із травня 2025 року збільшення цін не передбачається — одесити сплачуватимуть за утримання будинків та прибудинкових територій (УБПТ) за старими розцінками. Водночас остаточна сума у платіжці залежить від керуючої компанії: тарифні плани можуть відрізнятися. Житлово-комунальні сервіси, що обслуговують більшість багатоквартирних будинків і ОСББ, пропонують ціну від 3 до 5 гривень за квадратний метр житла. У приватних компаніях вартість стартує уже з 5 грн/кв.м.

До вартості УБПТ входить понад два десятки послуг. Це, зокрема, прибирання під’їздів, покрівель, підвалів і прибудинкових територій, технічне обслуговування та енергозабезпечення ліфтів, ремонт дитячих та спортивних майданчиків, обслуговування внутрішньобудинкових систем (опалення, каналізації, водопостачання), освітлення підвалів і сходів, полив клумб, дератизація та дезінфекція. Також у вартість закладені витрати на сезонну підготовку будинку, перевірку технічних систем, ремонт конструктивних елементів та техобслуговування пожежної безпеки.

Нагадаємо, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі наразі не планується, але розцінки можуть коливатися залежно від форми управління будинком.

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