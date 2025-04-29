Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждений в последнее время, сообщает Politeka.

Как известно, с мая 2025 года рост цен не предусматривается — одесситы будут платить за содержание домов и придомовых территорий (УБПТ) по старым расценкам. В то же время, окончательная сумма в платежке зависит от управляющей компании: тарифные планы могут отличаться. Жилищно-коммунальные сервисы, обслуживающие большинство многоквартирных домов и ОСМД, предлагают цену от 3 до 5 гривен за квадратный метр жилья. В частных компаниях стоимость стартует уже с 5 грн/кв.

В стоимость УБПТ входит более двух десятков услуг. Это, в частности, уборка подъездов, кровель, подвалов и придомовых территорий, техническое обслуживание и энергообеспечение лифтов, ремонт детских и спортивных площадок, обслуживание внутридомовых систем (отопление, канализация, водоснабжение), освещение подвалов и лестниц, полив клумб, дератизация и дезинфекция. Также в стоимость заложены затраты на сезонную подготовку дома, проверку технических систем, ремонт конструктивных элементов и техническое обслуживание пожарной безопасности.

Напомним, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе пока не планируется, но цены могут колебаться в зависимости от формы управления домом.

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