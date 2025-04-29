В Одеській області нещодавно був введений новий графік автобусів, тож місцевим мешканцям варто знати, що саме змінилося.

Новий графік автобусів в Одеській області передбачав спеціальні додаткові маршрутки на поминальні дні, повідомляє Politeka.

Новий графік автобусів в Одеській області діяв у кількох громадах з 21 по 27 квітня. Проте після цих дат, додаткові маршрути більше не працюватимуть, тому місцевим доведеться повертатися до звичного розпорядку.

Так, на період поминальних днів влада Южненської громади організувала маршрутки, які курсували до міського кладовища. З 21 по 26 число на цьому маршруті був був передбачений один рейс о 9:00 до кладовища та зворотній о 11:00. У неділю маршрутки їздили кожні 30 хвилин з 8:00 до 13:30.

Однак з 28 числа все повертається назад. Зокрема, транспорт, який курсує від автостанції до кладовища, а саме №12 та соціальні рейси для пільгових категорій, припиняють свою роботу.

Тому мешканці даних громад повинні враховувати новий графік автобусів в Одеській області при плануванні поїздок. Адже транспортне сполучення на даному етапі повертається до звичайного режиму роботи, а всі додаткові маршрути вже скасовані.

Раніше ми також писали про те, що проїзд у нашому регіоні суттєво подорожчав. Детальніше можна прочитати у статті за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в Укрзалізниці зробили попередження.

Також Politeka писала, "Укрзализныця" назначила рейсы дополнительных поездов.

Як Politeka писала в "Укрзалізниці" розповіли, що зміниться з 20 березня.