В Одесской области недавно был введен новый график автобусов, поэтому местным жителям следует знать, что именно изменилось.

Новый график автобусов в Одесской области предполагал специальные дополнительные маршрутки на поминальные дни, сообщает Politeka.

Новый график автобусов в Одесской области действовал в нескольких общинах с 21 по 27 апреля. Однако после этих дат дополнительные маршруты больше не будут работать, поэтому местным придется возвращаться в привычный распорядок.

Так, на период поминальных дней власти Южненской общины организовали маршрутки, курсировавшие в городское кладбище. С 21 по 26 число на этом маршруте был предусмотрен один рейс в 9:00 в кладбище и обратный в 11:00. В воскресенье маршрутки ездили каждые 30 минут с 8:00 до 13:30.

Однако с 28 числа все возвращается вспять. В частности, транспорт, курсирующий от автостанции к кладбищу, а именно №12 и социальные рейсы для льготных категорий, прекращают свою работу.

Потому жители данных общин должны учитывать новый график автобусов в Одесской области при планировании поездок. Ведь транспортное сообщение на данном этапе возвращается в обычный режим работы, а все дополнительные маршруты уже отменены.

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