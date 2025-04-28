Подорожчання проїзду на Одещині навесні 2025 року стало темою обговорень серед місцевих, адже для багатьох це вплинуло на щоденні витрати.

Подорожчання проїзду на Одещині не зачепило весь регіон однаково, повідомляє Politeka.

Перш за все, подорожчання проїзду на Одещині відчули ті, хто регулярно подорожує між обласним центром та сусідніми містами. Якщо в деяких районах все залишилося без змін, то в інших ціни підскочили одразу на кілька гривень, викликавши хвилю обурення серед місцевих жителів.

Зокрема, на маршрутах між облцентром та Південним, які обслуговує перевізник ТОВ «Північ Транс», вартість поїздки на маршрутах №67 та №68 зросла на 20 гривень і тепер складає 70. Також подорожчання проїзду на Одещині відчули і жителі Ізмаїла. Там плата у маршрутках зросла з 15 до 20 гривень.

Що стосується міського транспорту, то вартість квитка підскочила в облцентрі ще на початку року. Ціна разової поїздки в трамваї та тролейбусі наразі складає 15 грн. Це підвищення, звісно, теж не могло пройти непоміченим для жителів міста.

У зв'язку з тим, що паливо і запчастини для транспорту продовжують зростати, ймовірно, що цього року варто очікувати нових змін у тарифах. Однак пільги для студентів і школярів поки залишаються на місці, що дає надію на те, що ці категорії громадян зможуть хоч трохи заощадити.

Для тих, хто планує користуватися громадським транспортом регулярно, є абонементи на місяць: на трамвай або тролейбус - 420 грн, на обидва види - 567 грн.

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