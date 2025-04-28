Подорожчання проїзду на Одещині не зачепило весь регіон однаково, повідомляє Politeka.
Перш за все, подорожчання проїзду на Одещині відчули ті, хто регулярно подорожує між обласним центром та сусідніми містами. Якщо в деяких районах все залишилося без змін, то в інших ціни підскочили одразу на кілька гривень, викликавши хвилю обурення серед місцевих жителів.
Зокрема, на маршрутах між облцентром та Південним, які обслуговує перевізник ТОВ «Північ Транс», вартість поїздки на маршрутах №67 та №68 зросла на 20 гривень і тепер складає 70. Також подорожчання проїзду на Одещині відчули і жителі Ізмаїла. Там плата у маршрутках зросла з 15 до 20 гривень.
Що стосується міського транспорту, то вартість квитка підскочила в облцентрі ще на початку року. Ціна разової поїздки в трамваї та тролейбусі наразі складає 15 грн. Це підвищення, звісно, теж не могло пройти непоміченим для жителів міста.
У зв'язку з тим, що паливо і запчастини для транспорту продовжують зростати, ймовірно, що цього року варто очікувати нових змін у тарифах. Однак пільги для студентів і школярів поки залишаються на місці, що дає надію на те, що ці категорії громадян зможуть хоч трохи заощадити.
Для тих, хто планує користуватися громадським транспортом регулярно, є абонементи на місяць: на трамвай або тролейбус - 420 грн, на обидва види - 567 грн.
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