Новий графік автобусів в Одеській області на Поминальні дні 26 та 27 квітня 2025 року забезпечить зручне перевезення до кладовищ.

Новий графік автобусів в Одеській області буде введено у зв’язку з поминальними днями 26 та 27 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Це зроблено, щоб забезпечити зручний транспорт для жителів, інформують в Чорноморській МТГ.

Протягом цих днів буде курсувати міський автобусний маршрут №12 за маршрутом «м. Чорноморськ – кладовище між с. Малодолинським та сел. Великодолинським».

Розклад руху автобусів у ці дні: відправлення з Автостанції в Чорноморську відбудеться з 7:00 до 10:30, з інтервалом 30 хвилин. У зворотному напрямку трансфери вирушатимуть з кладовища з 8:00 до 12:00. Такий розклад забезпечить зручність для тих, хто хоче відвідати могили своїх близьких.

Крім того, для мешканців Чорноморської громади будуть організовані безкоштовні соціальні трансфери, що курсуватимуть 26 та 27 квітня. Розклад безкоштовного маршруту: з відправленням від зупинки «Лікарня» о 8:00, 10:00, 12:00, а у зворотному напрямку від зупинки «Нью-Васюки» — о 9:00, 11:00, 13:00. У неділю, 27 числа, буде два автобуси, що дозволить ефективно обслуговувати пасажирів.

Також транспортне сполучення до міського кладовища на період поминальних днів організовано в Південному. З 21 по 26 квітня буде курсувати один рейс о 9:00 в напрямку кладовища, зворотний рейс — о 11:00. 27 квітня, у день основних поминальних заходів, транспортні засоби курсуватимуть кожні 30 хвилин з 8:00 до 13:30.

Новий графік автобусів в Одеській області відповідає потребам громади, сприяючи зручному пересуванню в цей важливий період.

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