Подорожчання риби в Одесі поступово вже входить у звичку та все більше позначається на бюджеті місцевих мешканців.

Подорожчання риби в Одесі торкнулося багатьох видів продукції і подекуди ціни сильно переписали, повідомляє Politeka.

На Привозі завжди можна було обрати товар на будь-який гаманець, проте сьогодні все більше з них стають надто дорогими для повсякденного раціону.

Подорожчання риби в Одесі позначилося на бачку чорноморському. Наразі доведеться заплатити 250 грн за кіло. Окрім цього, підскочила вартість і дорадо. Морський карась з ніжним, збалансованим м’ясом доходить аж 310 гривень за кілограм. Раки тепер коштують від 200 грн за кілограм дрібних, до цілої тисячі за “добірних”, де на кіло набереться лише 8 штук.

Кілька чорноморська малосольна крштує 180, а живий короп - 150 грн. За скумбрію охолоджену доведеться викласти теж 150. Азовська варено-морожена креветка вартує 260 грн.

Класика у вигляді оселедця тримається на рівні 120. А от найдешевший варіант для вечері - товстолоб по 90. Він і досі рятує ситуацію для тих, хто хоче рибного, але без дірки в бюджеті. А от сьомга - це вже справжній “лакшері-сегмент”. Форель райдужна - 290, стейки сьомги — 590, а свіжа сьомга — 630 за кілограм.

Подорожчання риби в Одесі відбувається на фоні складної економічної ситуації в країні, тому покупцям радять слідкувати за акційними пропозиціями іпорівнювати ціни у різних продавців. Це дозволить хоча б трохи зекономити ваші гроші.

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