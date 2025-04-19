Подорожчання овочів у Харкові відбувається на тлі загального підвищення цін на продукти в Україні.

Станом на 18 квітня 2025 року зафіксовано подорожчання овочів у Харкові, про що свідчать середні ціни на ринку та в основних торговельних мережах міста, повідомляє Politeka.

Найбільш помітне зростання стосується огірків гладких, картоплі молодої та капусти білокачанної.

Розцінки на капусту білокачанну зросли з 50,83 грн/кг у березні до 53,10 — це на 2,68 більше. Найдешевшу капусту можна придбати в Novus (46,89), а найдорожчу — в Megamarket (63,00).

Молода картопля також подорожчала — з 35,90 гривень на початку періоду до 42,60 , що свідчить про приріст у 6,70 грн. Поточна вартість в Auchan — 42,60.

Цибуля біла зросла в ціннику найменше — лише на 1,63 гривню, до 103,90. Така вартість наразі зафіксована в Metro.

Найбільше за місяць зросли ціни огірків гладких — на 15,88 грн, до 134,43. У Metro можна знайти найвигіднішу пропозицію — 129,90, тоді як у Megamarket ціна сягає 138,90.

На перець болгарський жовтий вартість піднялася на 4,33 гривні і наразі в середньому становить 273,80. Найдешевший варіант пропонує Auchan — 262,50.

Отже, подорожчання овочів у Харкові помітне по всьому спектру популярної городини, і в деяких випадках зміни є досить суттєвими. Аналітики радять стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах, щоб заощадити на щоденних покупках.

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