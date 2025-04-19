Подорожание овощей в Харькове происходит на фоне всеобщего повышения цен на продукты в Украине.

По состоянию на 18 апреля 2025 г. зафиксировано подорожание овощей в Харькове, о чем свидетельствуют средние цены на рынке и в основных торговых сетях города, сообщает Politeka.

Наиболее заметный рост касается огурцов гладких, картофеля молодого и белокочанной капусты.

Расценки на капусту белокочанную выросли с 50,83 грн/кг в марте до 53,10 – это на 2,68 больше. Дешевую капусту можно приобрести у Novus (46,89), а самую дорогую — в Megamarket (63,00).

Молодой картофель также подорожал - с 35,90 гривен в начале периода до 42,60, что свидетельствует о приросте в 6,70 грн. Текущая стоимость в Auchan – 42,60.

Лук белый вырос в ценнике меньше — всего на 1,63 гривны, до 103,90. Такая стоимость сейчас зафиксирована в Metro.

Больше всего за месяц выросли стоимость огурцов гладких – на 15,88 грн, до 134,43. В Metro можно найти самое выгодное предложение – 129,90, тогда как у Megamarket цена достигает 138,90.

На перец болгарский желтый стоимость поднялась на 4,33 гривны и в настоящее время в среднем составляет 273,80. Самый дешевый вариант предлагает Auchan – 262,50.

Следовательно, подорожание овощей в Харькове заметно по всему спектру популярного овоща, и в некоторых случаях изменения достаточно существенны. Аналитики советуют следить за акционными предложениями в супермаркетах, чтобы сэкономить на ежедневных покупках.

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