Подорожание рыбы в Одессе уже постепенно входит в привычку и все больше сказывается на бюджете местных жителей.

Подорожание рыбы в Одессе коснулось многих видов продукции и кое-где цены сильно переписали, сообщает Politeka.

На Привозе всегда можно было выбрать товар на любой кошелек, однако сегодня все больше из них становятся слишком дорогими для повседневного рациона.

Подорожание рыбы в Одессе сказалось на черноморском бачке. Придется заплатить 250 грн за кило. Кроме этого, подскочила стоимость и дорадо. Морской карась с нежным, сбалансированным мясом доходит 310 гривен за килограмм. Раки теперь стоят от 200 грн за килограмм мелких, до целой тысячи за "отборных", где на кило наберется всего 8 штук.

Несколько черноморских малосольных кристаллов 180, а живой карп - 150 грн. За охлажденную скумбрию придется выложить тоже 150. Азовская варено-мороженая креветка стоит 260 грн.

Классика в виде сельди держится на уровне 120. А вот самый дешевый вариант для ужина – толстолоб по 90. Он до сих пор спасает ситуацию для тех, кто хочет рыбного, но без дыры в бюджете. А вот семга – это уже настоящий "лакшери-сегмент". Форель радужная – 290, стейки семги – 590, а свежая семга – 630 за килограмм.

Подорожание рыбы в Одессе происходит на фоне сложной экономической ситуации в стране, поэтому покупателям советуют следить за акционными предложениями и сравнивать цены у разных продавцов. Это позволит хотя бы чуть-чуть сэкономить ваши деньги.

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