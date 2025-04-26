Новый график автобусов в Одесской области на Поминальные дни 26 и 27 апреля 2025 обеспечит удобную перевозку к кладбищам.

Новый график автобусов в Одесской области будет введен в связи с поминальными днями 26 и 27 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Это сделано, чтобы обеспечить удобный транспорт для жителей, передают в Черноморской МТГ .

В эти дни будет курсировать городской автобусный маршрут №12 по маршруту «г. Черноморск – кладбище между с. Малодолинское и пос. Великодолинским».

Расписание автобусов в эти дни: отправление с Автостанции в Черноморске состоится с 7:00 до 10:30, с интервалом 30 минут. В обратном направлении трансферы будут отправляться с кладбища с 8:00 до 12:00. Такое расписание обеспечит удобство для тех, кто хочет посетить могилы своих близких.

Кроме того, для жителей Черноморского общества будут организованы бесплатные социальные трансферы, которые будут курсировать 26 и 27 апреля. Расписание бесплатного маршрута: с отправлением от остановки «Больница» в 8:00, 10:00, 12:00, а в обратном направлении от остановки «Нью-Васюки» - в 9:00, 11:00, 13:00. В воскресенье, 27 числа, будет два автобуса, что позволит эффективно обслуживать пассажиров.

Также транспортное сообщение к городскому кладбищу на период поминальных дней организовано в Южном . С 21 по 26 апреля будет курсировать один рейс в 9:00 в направлении кладбища, обратный рейс – в 11:00. 27 апреля, в день основных поминальных мероприятий, транспортные средства будут курсировать каждые 30 минут с 8:00 до 13:30.

Новый график автобусов в Одесской области отвечает потребностям общества, способствуя удобному передвижению в этот важный период.

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