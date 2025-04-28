Подорожание проезда в Одесской области весной 2025 года стало темой обсуждений среди местных, ведь для многих это повлияло на ежедневные расходы.

Подорожание проезда в Одесской области не задело весь регион одинаково, сообщает Politeka.

Прежде всего, подорожание проезда в Одесской области почувствовали те, кто регулярно путешествует между областным центром и соседними городами. Если в некоторых районах все осталось по-прежнему, то в других цены подскочили сразу на несколько гривен, вызвав волну возмущения среди местных жителей.

В частности, на маршрутах между облцентром и Южным, обслуживаемыми перевозчиком ООО «Север Транс», стоимость поездки на маршрутах №67 и №68 выросла на 20 гривен и теперь составляет 70. Также подорожание проезда в Одесской области почувствовали и жители Измаила. Там плата в маршрутках выросла с 15 до 20 гривен.

Что касается городского транспорта, стоимость билета подскочила в облцентре еще в начале года. Цена разовой поездки в трамвае и троллейбусе составляет 15 грн. Это повышение, конечно, тоже не могло пройти незамеченным жителям города.

В связи с тем, что топливо и запчасти для транспорта продолжают расти, вероятно, что в текущем году следует ожидать новых изменений в тарифах. Однако льготы для студентов и школьников пока остаются на месте, что дает надежду на то, что эти категории граждан смогут хоть немного сэкономить.

Для тех, кто планирует пользоваться общественным транспортом регулярно, есть абонементы в месяц: на трамвай или троллейбус – 420 грн, на оба вида – 567 грн.

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