Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається, якщо ви відповідаєте певним умовам програми.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі доступна завдяки спільній ініціативі благодійного фонду «Право на захист» та УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Подати заявку на підтримку також можуть мешканці Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Кропивницького, Миколаєва, Одеси, Сум, Харкова та Чернігова.

Допомога надається вимушеним переселенцям та тим, хто повернувся до постійного місця проживання (у тому числі з-за кордону). Розмір виплати – 3 600 грн на особу на місяць, загалом – 10 800 грн на людину за три місяці. Податися можуть родини, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій, мають дохід менший за 5 400 грн на одного члена сім’ї та належать до однієї з вразливих категорій. Серед них – одинокі батьки з дітьми до 18 років, самотні пенсіонери від 55 років, родини з людьми з інвалідністю чи хронічними хворобами.

Заявку можуть подати й ті, хто раніше отримував допомогу, якщо з моменту останньої виплати минуло понад три місяці. Обов’язкова умова – наявність підтверджувальних документів і присутність усіх членів родини на момент збору даних. Після співбесіди кошти за три місяці перераховуються на гривневу банківську картку через Rapyd або Western Union. Это реальний шанс отримати підтримку у складний час.

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