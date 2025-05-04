Денежное пособие для пенсионеров в Днепре доступно благодаря совместной инициативе благотворительного фонда «Право на защиту» и УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Подать заявку в поддержку также могут жители Запорожья, Киева, Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Одессы, Сум, Харькова и Чернигова.

Помощь оказывается вынужденным переселенцам и вернувшимся к постоянному месту жительства (в том числе из-за границы). Размер выплаты – 3 600 грн на человека в месяц, в целом – 10 800 грн на человека за три месяца. Податься могут семьи, ранее не получавшие помощи от международных организаций, имеют доход менее 5 400 грн на одного члена семьи и принадлежат к одной из уязвимых категорий. Среди них – одинокие родители с детьми до 18 лет, одинокие пенсионеры от 55 лет, семьи с людьми с инвалидностью или хроническими болезнями.

Заявку могут подать и те, кто раньше получал пособие, если с момента последней выплаты прошло более трех месяцев. Обязательное условие – наличие подтверждающих документов и присутствие всех членов семьи на момент сбора данных. После собеседования средства за три месяца перечисляются на гривневую банковскую карту через Rapyd или Western Union. Это реальный шанс получить поддержку в сложное время.

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