Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові у травні 2025 року продовжує залишатися актуальним питанням для багатьох літніх людей.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові надається лише за певних умов, повідомляє Politeka.

ООН ще з початку повномасштабної війни підтримує українців і не припиняє допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові в межах цієї програми надається тим, хто вважається найбільш вразливим.

Йдеться про тих, хто живе поблизу зон бойових дій або вже постраждав від наслідків війни. Програма діє до середини 2025 року і охоплює мешканців кількох міст, серед яких і наш облцентр. Суть ініціативи полягає у тому, що літнім людям виплачують різницю між їхньою фактичною пенсією та встановленим мінімумом у 3250 гривень.

Наприклад, якщо людина отримує 3100 грн, то вона може розраховувати на доплату у 150. Ця сума є додатковою до основної пенсії, її виплачують щомісяця. Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові доступна тим, хто відповідає кільком умовам.

По-перше, розмір щомісячної пенсії не має перевищувати 3250. По-друге, особа не повинна отримувати аналогічну підтримку від міжнародних організацій з березня 2023 року. По-третє, заявник має проживати на території, яка офіційно вважається зоною активних або потенційних бойових дій.

Перелік таких регіонів затверджено відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Заяви на участь у програмі приймають у десяти українських містах. Загалом, ініціатива розрахована на шість місяців. Якщо людина перестає відповідати бодай одній умові, виплати зупиняють.

Оформлення участі максимально просте. Звертатися до соціальних служб або подавати додаткові заяви не потрібно. Кошти надходять на той самий рахунок, на який громадянин отримує свою звичайну виплату.

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