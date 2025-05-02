Денежная помощь для пенсионеров в Харькове в мае 2025 продолжает оставаться актуальным вопросом для многих пожилых людей.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется только при определенных условиях, сообщает Politeka.

ООН еще с начала полномасштабной войны поддерживает украинцев и не прекращает помогать тем, кто в этом нуждается больше всего. Денежная помощь для пенсионеров в Харькове в рамках этой программы предоставляется тем, кто считается наиболее уязвимым.

Речь идет о тех, кто живет вблизи зон боевых действий или уже пострадал от последствий войны. Программа действует до середины 2025 года и охватывает жителей нескольких городов, среди которых наш облцентр. Суть инициативы состоит в том, что пожилым людям выплачивают разницу между их фактической пенсией и установленным минимумом в 3250 гривен.

Например, если человек получает 3100 грн, то он может рассчитывать на доплату в 150. Эта сумма является дополнительной к основной пенсии, ее выплачивают ежемесячно. Денежная помощь для пенсионеров в Харькове доступно тем, кто отвечает нескольким условиям.

Во-первых, размер ежемесячной пенсии не должен превышать 3250. Во-вторых, лицо не должно получать аналогичную поддержку от международных организаций с марта 2023 года. В-третьих, заявитель должен проживать на территории, официально считающейся зоной активных или потенциальных боевых действий.

Перечень таких регионов утвержден соответствующим приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. Заявления на участие в программе принимаются в десяти украинских городах. В общем, инициатива рассчитана на шесть месяцев. Если человек перестает отвечать хотя бы одному условию, выплаты останавливают.

Оформление участия максимально простое. Обращаться в социальные службы или подавать дополнительные заявления не требуется.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой

Как сообщала Politeka, подорожание аренды квартир в Харькове: какая ситуация в разных районах города