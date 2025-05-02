Подорожчання хліба у Львові в травні стало помітною тенденцією на тлі загального зростання цін на продукти харчування, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Зокрема, пшеничний нарізка (650 г) у мережі Novus подорожчав із 41,16 грн у березні до 43,49 грн наприкінці квітня, що становить приріст на 2,33. У середньому за квітень вартість зросла на 2,85 грн. Пшеничний ЦарХліб нарізка (600 г), навпаки, подешевшав: у березні середня цінник становив 42,62 гривні, а наприкінці квітня він знизився до 43,50, хоча ще 10 числа продукт коштував 45,05 гривень. Житній Riga Бородинівський (300 г) залишився практично без змін — середня ціна збереглась на рівні 45,83 гривень, як і впродовж усього місяця.

Загалом, подорожчання хліба у Львові в травні торкнулося переважно пшеничних сортів, у той час як розцінки на житній залишилися стабільними.

Експерти припускають, що зміна розцінок пов’язана зі зростанням вартості борошна та логістичних витрат. Споживачам радять стежити за акціями у різних торгових мережах, аби зекономити на щоденних покупках.

Аналітики прогнозують, що у разі збереження нинішніх тенденцій, у червні можливе подальше незначне зростання цінників на пшеничний. Тим часом покупці дедалі частіше обирають товари власних марок супермаркетів як більш економну альтернативу.

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