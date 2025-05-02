Подорожание хлеба во Львове в мае стало заметной тенденцией на фоне всеобщего роста цен на продукты питания, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин .

В частности, пшеничная нарезка (650 г) в сети Novus подорожала с 41,16 грн в марте до 43,49 грн в конце апреля, что составляет прирост на 2,33. В среднем за апрель цена выросла на 2,85 грн. Пшеничный ЦарьХлеб нарезка (600 г), напротив, подешевел: в марте средний ценник составлял 42,62 гривны, а в конце апреля он снизился до 43,50, хотя еще 10 числа продукт стоил 45,05 гривен. Ржаной Riga Бородиновский (300 г) остался практически без изменений – средняя цена сохранилась на уровне 45,83 гривен, как и в течение всего месяца.

В целом, подорожание хлеба во Львове в мае коснулось преимущественно пшеничных сортов, в то время как цены на ржаную остались стабильными.

Эксперты предполагают, что изменение расценок связано с ростом стоимости муки и логистических затрат. Потребителям советуют следить за акциями в разных торговых сетях, чтобы сэкономить на ежедневных покупках.

Аналитики прогнозируют, что в случае сохранения нынешних тенденций в июне возможен дальнейший незначительный рост ценников на пшеничный. Между тем, покупатели все чаще выбирают товары собственных марок супермаркетов как более экономную альтернативу.

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