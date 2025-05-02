Весна принесла не лише тепло, а й подорожчання проїзду на Одещині, тож розповідаємо детальніше про те, кому і скільки потрібно буде платити.

Подорожчання проїзду на Одещині стало темою номер один для обговорень у маршрутках, на зупинках і в соціальних мережах, повідомляє Politeka.

Люди рахують гроші і щоразу зважують, чи доїхати громадським транспортом, чи краще пройтися пішки.

Подорожчання проїзду на Одещині не було однаковим у всіх районах. У деяких напрямках ціни залишилися на попередньому рівні, але інші різко зросли. Найбільше нові тарифи вдарили по тих, хто щодня їздить між обласним центром та населеними пунктами регіону.

Особливо відчули нововведення мешканці Південного, де вартість квитка за маршрутом №67 або №68, які обслуговує компанія "Північ Транс", піднялася одразу на двадцять гривень. Тепер за одну поїздку треба заплатити 70. В Ізмаїлі ситуація схожа: раніше проїхатися в маршрутці коштувало п’ятнадцять гривень, тепер це вже двадцять.

У самому облцентрі з нового року подорожчання проїзду на Одещині торкнулося трамваїв та тролейбусів. Зараз квиток коштує 15 грн. Це викликало хвилю обурення серед пасажирів, особливо пенсіонерів і студентів, які не мають сталого доходу. Для когось така зміна виглядає незначною, але для тих, хто щодня користується транспортом по кілька разів, це вже суттєва частина витрат.

Звісно, є спроби компенсувати ці витрати. Для постійних пасажирів доступні місячні абонементи. На трамвай або тролейбус він коштує чотириста двадцять грн, а комбінований варіант обійдеться у п’ятсот шістдесят сім.

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