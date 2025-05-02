Весна принесла не только тепло, но и подорожание проезда в Одесской области, так что рассказываем подробнее о том, кому и сколько нужно будет платить.

Подорожание проезда в Одесской области стало темой номер один для обсуждений в маршрутках, на остановках и в социальных сетях, сообщает Politeka.

Люди считают деньги и каждый раз взвешивают, доехать ли общественным транспортом, лучше ли пройтись пешком.

Подорожание проезда в Одесской области не было одинаковым во всех районах. В некоторых направлениях цены остались на прежнем уровне, но другие резко выросли. Наиболее новые тарифы ударили по тем, кто ежедневно ездит между областным центром и населенными пунктами региона.

Особенно ощутили нововведения жители Южного, где стоимость билета по маршруту №67 или №68, обслуживаемые компанией "Север Транс", поднялась сразу на двадцать гривен. Теперь за одну поездку нужно заплатить 70. В Измаиле ситуация похожа: раньше проехаться в маршрутке стоило пятнадцать гривен, теперь это уже двадцать.

В самом облцентре с нового года подорожание проезда в Одесской области коснулось трамваев и троллейбусов. Сейчас билет стоит 15 грн. Это вызвало волну возмущения среди пассажиров, особенно пенсионеров и студентов, не имеющих устойчивого дохода. Для кого-то такое изменение выглядит незначительным, но для тех, кто ежедневно пользуется транспортом несколько раз, это уже существенная часть расходов.

Конечно, есть попытки компенсировать эти расходы. Для постоянных пассажиров доступны месячные абонементы. На трамвай или троллейбус он стоит четыреста двадцать гривен, а комбинированный вариант обойдется в пятьсот шестьдесят семь.

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