Подорожчання продуктів в травні в Одесі активно обговорюється серед місцевих жителів.

Подорожчання продуктів в травні в Одесі стало помітним одразу в кількох категоріях щоденного споживання, повідомляє Politeka.

Так, за даними з місцевих супермаркетів мережі АТБ, ціна на молоко 2,5% «Молокія» за 0,9 кг становить 51,40 грн. Яйця вищої категорії «Ясенсвіт Справжні велетні» коштують 75,90 грн за десяток. Навіть товари власних марок зросли в ціні: гречана крупа «Розумний вибір» — 31,30 гривня, а рис довгозернистий цієї ж марки — 49,50.

Овочі та фрукти також не відстають. Тепличні томати з Туреччини пропонуються за 73,49 гривні, огірки — 69,89. Серед фруктів, банани з Еквадору вже коштують 72,89 гривні, а яблука сорту «Голден» з України — 55,95. Попри сезон, суттєвого цінового зниження на овочі поки що не спостерігається.

Подорожчання продуктів в травні в Одесі покупці пояснюють зростанням вартості логістики, курсом валюти та підвищеним попитом. Водночас більшість споживачів намагається економити, обираючи акційні товари або продукцію власних марок супермаркетів.

Фахівці очікують, що зниження цін можливе ближче до червня, коли на ринку з’явиться більше українських овочів і фруктів. Проте поки що доводиться звикати до нових цінників. Споживачам радять уважно порівнювати розцінки та користуватись програмами лояльності.

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