Подорожание продуктов в мае в Одессе стало заметно сразу в нескольких категориях ежедневного потребления, сообщает Politeka.

Так, по данным из местных супермаркетов сети АТБ , цена на молоко 2,5% «Молокия» за 0,9 кг составляет 51,40 грн. Яйца высшей категории «Ясенсвит Настоящие великаны» стоят 75,90 грн за десяток. Даже товары собственных марок выросли в цене: гречневая крупа «Умный выбор» – 31,30 гривна, а рис длиннозернистый этой же марки – 49,50.

Овощи и фрукты тоже не отстают. Теплические томаты из Турции предлагаются за 73,49 гривны, огурцы – 69,89. Среди фруктов бананы из Эквадора уже стоят 72,89 гривны, а яблоки сорта «Голден» из Украины – 55,95. Несмотря на сезон, существенного ценового снижения на овощи пока не наблюдается.

Подорожание продуктов в мае в Одессе покупатели объясняют ростом стоимости логистики, курсом валюты и повышенным спросом. В то же время, большинство потребителей пытаются экономить, выбирая акционные товары или продукцию собственных марок супермаркетов.

Специалисты ожидают, что снижение цен возможно ближе к июню, когда на рынке появится больше украинских овощей и фруктов. Однако пока приходится привыкать к новым ценникам. Потребителям советуют внимательно сравнивать расценки и использовать программы лояльности.

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