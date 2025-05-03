У 2025 році безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині все ще залишається доступним, тож розповідаємо, які є варіанти.

Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині доступне для людей, які потрапили у складні життєві обставини та втікали від війни, повідомляє Politeka.

Мінреінтеграції оновило перелік адрес, де внутрішньо переміщені особи можуть знайти дах над головою. Наразі цей список є найбільш актуальним і офіційним орієнтиром, на який можна спиратися.

Варто враховувати, що дані про наявність вільних місць змінюються ледь не щодня. У когось сім’я виїхала і місце з’явилося. Десь навпаки, нові мешканці вже зайняли кімнату, яка вчора ще була вільною. Тому перш ніж пакувати речі, обов’язково зателефонуйте за вказаними контактами та уточніть, чи справді вас можуть прийняти.

Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині, як і раніше, не передбачає плати за оренду. Але за комунальні послуги, в більшості випадків, платити таки доведеться. Наразі є такі варінти для переселенців:

Місто Підгородне Дніпровського району

На вулиці Харківській, 34А у будівлі, якою користується БО “БФ “Довіра Дніпро”, облаштували 8 приміщень для 60 осіб. Доступно 20 місць. Окремих умов для проживання людей з інвалідністю немає. Контакти: Кавралов Антон В’ячеславович, 0991000122.

Вулиця Геологів, будинок 113, житлова будівля у користуванні ГО “Мотивація Жити”. Тут облаштували 50 місць у 11 кімнатах. На момент публікації вільна лише одна кімната, розрахована на 5 людей. Умови для людей з інвалідністю передбачені. Контакти: Фесенко Олександр Сергійович, 0952563576.

Село Олександропіль, Паркова, 13А. Для переселенців облаштували 14 ліжко-місць у 8 кімнатах. Контакти: Мікаелян Сейран Завенович, 0985433709.

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