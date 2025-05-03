В 2025 году бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине все еще остается доступным, так что рассказываем, какие есть варианты.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине доступно людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства и убегали от войны, сообщает Politeka.

Минреинтеграции обновило перечень адресов, где внутренне перемещенные лица могут обнаружить крышу над головой. Этот список является наиболее актуальным и официальным ориентиром, на который можно опираться.

Следует учитывать, что данные о наличии свободных мест меняются чуть ли не каждый день. У кого-то семья уехала и место появилось. Где-то наоборот новые жители уже заняли комнату, которая вчера еще была свободной. Поэтому прежде чем упаковывать вещи, обязательно позвоните по указанным контактам и уточните, действительно ли вас могут принять.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине по-прежнему не предусматривает платы за аренду. Но за коммунальные услуги, в большинстве случаев, платить придется. В настоящее время есть следующие варианты для переселенцев:

Город Подгородный Днепровского района

На улице Харьковской, 34А в здании, которым пользуется БО "БФ "Доверие Днепр", обустроили 8 помещений для 60 человек. Доступно 20 мест. Отдельных условий для проживания людей с инвалидностью нет. Контакты: Кавралов Антон Вячеславович, 09910002

Улица Геологов, дом 113, жилое здание в пользовании ОО "Мотивация Жить". Здесь обустроили 50 мест в 11 комнатах. На момент публикации свободна только одна комната, рассчитанная на 5 человек. Условия для людей с инвалидностью предусмотрены. Контакты: Фесенко Александр Сергеевич, 0952563576.

Село Александрополь, Парковая, 13А. Для переселенцев обустроили 14 койко-мест в 8 комнатах. Контакты: Микаэлян Сейран Завенович, 0985433709.

Последние новости Украины:



Напомним, Politeka писала, что в Днепре за копейки сдают жилье в "царском" доме фото.

Также Politeka писала, что в апреле произошли изменения о помощи ВПЛ в Днепре на аренду жилья.

Как сообщала Politeka, была введена денежная помощь в Днепре: кому помогут с финансами в трудную минуту.