ВПО, які зареєстровані в Одесі, мають можливість отримати безкоштовне житло, названі важливі адреси.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зареєстровані в Одесі, можуть отримати тимчасове безкоштовне житло з місцевого фонду, передає Politeka.

Ця можливість надається громадянам, чиє житло було зруйноване або стало непридатним через війну.

Першочергове право на поселення мають:

багатодітні родини;

жінки з дітьми;

люди з інвалідністю або втратою працездатності;

пенсіонери, які залишилися без даху над головою.

Щоб подати заявку, потрібно звернутися до ЦНАПу або іншого виконавчого органу місцевої влади — сільської, селищної чи міської ради.

Житло з фонду тимчасового проживання надається безкоштовно на термін до одного року з можливістю продовження, якщо статус ВПО не змінено й особа не знайшла іншого прихистку.

При отриманні безкоштовного тимчасового будинку виплата грошової допомоги може бути припинена.

В Одесі працюють волонтерські та правозахисні організації, які також пропонують переселенцям в гуртожитках, спеціальних об'єктах чи приватній нерухомості. Жінки з дітьми можуть звертатися до обласних соціальних центрів матері та дитини.

Доступні адреси:

вул. Хімічна, 5 — 120 місць, у тому числі для маломобільних осіб. Контактна особа: Юлія Гайдаржи, тел. (093) 033-12-71.

вул. Красна, 11 — 61 кімната, загалом 160 місць. Контакт: Олег Тузла, тел. (067) 484-51-73.

З огляду на обмежену кількість місць, рекомендується заздалегідь зв’язуватися з координаторами для уточнення наявності вільного місця.

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