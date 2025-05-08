ВПЛ, зарегистрированные в Одессе, имеют возможность получить бесплатное жилье, названы важные адреса.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в Одессе , могут получить временное бесплатное жилье из местного фонда, передает Politeka.

Эта возможность предоставляется гражданам, чье жилье было разрушено или оказалось непригодным из-за войны войны.

Первоочередное право на поселение имеют:

многодетные семьи;

женщины с детьми;

люди с инвалидностью или утратой трудоспособности;

пенсионеры, оставшиеся без крова.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в ЦНАП или другой исполнительный орган местной власти — сельский, поселковый или городской совет.

Жилье из фонда временного проживания предоставляется бесплатно на срок до одного года с возможностью продления, если статус ВПЛ не изменен и лицо не нашло другого убежища.

При получении бесплатного временного дома выплата пособия может быть прекращена.

В Одессе работают волонтерские и правозащитные организации, которые также предлагают переселенцам в общежитиях, специальных объектах или частной недвижимости. Женщины с детьми могут обращаться в областные социальные центры матери и ребенка.

Доступные адреса:

ул. Химическая, 5 – 120 мест, в том числе для маломобильных лиц. Контактное лицо: Юлия Гайдаржи, тел. (093) 033-12-71.

ул. Красная, 11 - 61 комната, всего 160 мест. Контакт: Олег Тузла, тел. (067) 484-51-73.

Учитывая ограниченное количество мест, рекомендуется заранее связываться с координаторами для уточнения свободного места.

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