Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, стало відомо, хто може розраховувати на тимчасовий будинок.

У Дніпрі внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прибули з інших регіонів, можуть отримати безкоштовне тимчасове житло, передає Politeka.

Місцева влада надає переселенцям житло з комунальної власності громади терміном до одного року з можливістю подальшого продовження.

Проживання надається безкоштовно, оплачуються лише комунальні послуги.

Право на таку нерухомість зберігається протягом усього періоду дії воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Пріоритет при розподілі у Дніпрі мають:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми;

вагітні жінки;

пенсіонери;

особи з інвалідністю.

У деяких випадках ВПО можуть отримати житло з державного або громадського фонду для безстрокового користування з подальшим правом приватизації. Це право надається:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

родинам загиблих військовослужбовців;

сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Ще один варіант — соціальне за договором оренди з правом безкоштовного проживання. У першу чергу воно надається:

особам з інвалідністю І та ІІ груп;

людям, які втратили свої будинки внаслідок бойових дій.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до місцевих органів влади або до ЦНАП за місцем перебування. До заяви додаються:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО для заявника та членів родини;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують право на пріоритет (довідка про інвалідність, свідоцтво про багатодітність тощо).

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