Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, стало известно, кто может рассчитывать на временный дом.

В Днепре внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие из других регионов, могут получить бесплатное временное жилье, передает Politeka.

Местные власти предоставляют переселенцам жилье из коммунальной собственности общины сроком до одного года с возможностью дальнейшего продления.

Проживание предоставляется бесплатно, оплачиваются только коммунальные услуги.

Право на такую ​​недвижимость сохраняется в течение всего периода действия военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Приоритет при распределении в Днепре:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

пенсионеры;

лица с инвалидностью.

В некоторых случаях ВПЛ могут получить жилье из государственного или общественного фонда для бессрочного пользования с последующим правом приватизации. Это право предоставляется:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью, полученной в результате войны;

семьям погибших военнослужащих;

сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Еще один вариант – социальное по договору аренды с правом бесплатного проживания. В первую очередь оно предоставляется:

лицам с инвалидностью I и II групп;

людям, потерявшим свои дома в результате боевых действий.

Для получения помощи необходимо обратиться в местные органы власти или в ЦНАП по месту нахождения. К заявлению прилагаются:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ для заявителя и членов семьи;

документы, подтверждающие родственные связи;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право на приоритет (справка об инвалидности, свидетельство многодетности и т.п.).

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