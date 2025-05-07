В Днепре внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие из других регионов, могут получить бесплатное временное жилье, передает Politeka.
Местные власти предоставляют переселенцам жилье из коммунальной собственности общины сроком до одного года с возможностью дальнейшего продления.
Проживание предоставляется бесплатно, оплачиваются только коммунальные услуги.
Право на такую недвижимость сохраняется в течение всего периода действия военного положения и шесть месяцев после его завершения.
Приоритет при распределении в Днепре:
- многодетные семьи;
- семьи с детьми;
- беременные женщины;
- пенсионеры;
- лица с инвалидностью.
В некоторых случаях ВПЛ могут получить жилье из государственного или общественного фонда для бессрочного пользования с последующим правом приватизации. Это право предоставляется:
- участникам боевых действий;
- людям с инвалидностью, полученной в результате войны;
- семьям погибших военнослужащих;
- сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
Еще один вариант – социальное по договору аренды с правом бесплатного проживания. В первую очередь оно предоставляется:
лицам с инвалидностью I и II групп;
людям, потерявшим свои дома в результате боевых действий.
Для получения помощи необходимо обратиться в местные органы власти или в ЦНАП по месту нахождения. К заявлению прилагаются:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- справка ВПЛ для заявителя и членов семьи;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие право на приоритет (справка об инвалидности, свидетельство многодетности и т.п.).
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