Зараз з’являється безліч можливостей для людей поважного віку працювати за гнучким графіком, пропонується робота для пенсіонерів в Полтаві, передає Politeka.

Ми проаналізували декілька цікавих вакансій та з'ясували, скільки готові платити таким працівникам.

Торговий представник у Полтаві, менеджер з авто, 10 000 – 30 000 грн.

Обов’язки:

  • Пошук нових клієнтів серед автомобільних сервісів, автозаправних станцій та інших підприємств автомобільної галузі
  • Презентація продукції компанії та укладання договорів про співпрацю
  • Забезпечення підтримки інформаційних потреб клієнтів, відповіді на їх запитання
  • Контроль за виконанням умов договорів, вирішення конфліктних ситуацій
  • Участь у виставках та презентаціях компанії.

Вимоги:

Відповідальність, комунікабельність, націленість на результат

Досвід роботи у сфері продажів буде перевагою

Наявність власного автомобіля та водійського посвідчення категорії «В»

Готовність до відряджень.

гроші, гривні, 50 гривень

Заливальник металу, ЗП 23 000 грн.

Вимоги: знання процесу заливання різноманітних форм металами різних марок, правила складання форм, правила кріплення форм, температуру та швидкість заливання в різноманітні форми і їх вплив на якість відливок.

Умови: офіційне працевлаштування, Пн-Пт, доставка до роботи

Обов’язки:

  • Заливання чавуну, сталі або кольорового металу з одного або двох кранових ковшів
  • Перевіряти готовність до розливання різних ковшів та ливникових систем
  • Визначати температуру, який заливається в форми
  • Контролювати якість відливок.

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