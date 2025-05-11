Зараз з’являється безліч можливостей для людей поважного віку працювати за гнучким графіком, пропонується робота для пенсіонерів в Полтаві, передає Politeka.
Ми проаналізували декілька цікавих вакансій та з'ясували, скільки готові платити таким працівникам.
Торговий представник у Полтаві, менеджер з авто, 10 000 – 30 000 грн.
Обов’язки:
- Пошук нових клієнтів серед автомобільних сервісів, автозаправних станцій та інших підприємств автомобільної галузі
- Презентація продукції компанії та укладання договорів про співпрацю
- Забезпечення підтримки інформаційних потреб клієнтів, відповіді на їх запитання
- Контроль за виконанням умов договорів, вирішення конфліктних ситуацій
- Участь у виставках та презентаціях компанії.
Вимоги:
Відповідальність, комунікабельність, націленість на результат
Досвід роботи у сфері продажів буде перевагою
Наявність власного автомобіля та водійського посвідчення категорії «В»
Готовність до відряджень.
Заливальник металу, ЗП 23 000 грн.
Вимоги: знання процесу заливання різноманітних форм металами різних марок, правила складання форм, правила кріплення форм, температуру та швидкість заливання в різноманітні форми і їх вплив на якість відливок.
Умови: офіційне працевлаштування, Пн-Пт, доставка до роботи
Обов’язки:
- Заливання чавуну, сталі або кольорового металу з одного або двох кранових ковшів
- Перевіряти готовність до розливання різних ковшів та ливникових систем
- Визначати температуру, який заливається в форми
- Контролювати якість відливок.
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