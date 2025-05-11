Робота для пенсіонерів в Полтаві знайдеться для низки спеціалістів з досвідом та без.

Зараз з’являється безліч можливостей для людей поважного віку працювати за гнучким графіком, пропонується робота для пенсіонерів в Полтаві, передає Politeka.

Ми проаналізували декілька цікавих вакансій та з'ясували, скільки готові платити таким працівникам.

Торговий представник у Полтаві, менеджер з авто, 10 000 – 30 000 грн.

Обов’язки:

Пошук нових клієнтів серед автомобільних сервісів, автозаправних станцій та інших підприємств автомобільної галузі

Презентація продукції компанії та укладання договорів про співпрацю

Забезпечення підтримки інформаційних потреб клієнтів, відповіді на їх запитання

Контроль за виконанням умов договорів, вирішення конфліктних ситуацій

Участь у виставках та презентаціях компанії.

Вимоги:

Відповідальність, комунікабельність, націленість на результат

Досвід роботи у сфері продажів буде перевагою

Наявність власного автомобіля та водійського посвідчення категорії «В»

Готовність до відряджень.

Заливальник металу, ЗП 23 000 грн.

Вимоги: знання процесу заливання різноманітних форм металами різних марок, правила складання форм, правила кріплення форм, температуру та швидкість заливання в різноманітні форми і їх вплив на якість відливок.

Умови: офіційне працевлаштування, Пн-Пт, доставка до роботи

Обов’язки:

Заливання чавуну, сталі або кольорового металу з одного або двох кранових ковшів

Перевіряти готовність до розливання різних ковшів та ливникових систем

Визначати температуру, який заливається в форми

Контролювати якість відливок.

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