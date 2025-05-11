Работа для пенсионеров в Полтаве найдется для ряда специалистов с опытом и без.

Сейчас появляется множество возможностей для людей преклонных лет работать по гибкому графику, предлагается работа для пенсионеров в Полтаве, передает Politeka.

Мы проанализировали несколько интересных вакансий и выяснили, сколько готовы платить таким работникам.

Торговый представитель в Полтаве, менеджер по авто, 10 000 – 30 000 грн.

Обязанности:

Поиск новых клиентов среди автомобильных сервисов, автозаправочных станций и других предприятий автомобильной отрасли

Презентация продукции компании и заключение договоров о сотрудничестве

Обеспечение поддержки информационных потребностей клиентов, ответы на их вопросы

Контроль за выполнением условий договоров, разрешение конфликтных ситуаций

Участие в выставках и презентациях компании.

Требования:

Ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат

Опыт работы в сфере продаж будет преимуществом

Наличие собственного автомобиля и водительского удостоверения категории «В»

Готовность к командировкам.

Заливщик металла , ЗП 23 000 грн.

Требования: знание процесса заливки различных форм металлами разных марок, правила сборки форм, правила крепления форм, температуру и скорость заливки в различные формы и их влияние на качество отливок.

Условия: официальное трудоустройство, Пн-Пт, доставка к работе

Обязанности:

Заливка чугуна, стали или цветного металла из одного или двух крановых ковшей

Проверять готовность к разливке разных ковшей и литниковых систем

Определять температуру, которая заливается в формы

Контролировать качество отливок.

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