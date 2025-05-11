Сейчас появляется множество возможностей для людей преклонных лет работать по гибкому графику, предлагается работа для пенсионеров в Полтаве, передает Politeka.
Мы проанализировали несколько интересных вакансий и выяснили, сколько готовы платить таким работникам.
Торговый представитель в Полтаве, менеджер по авто, 10 000 – 30 000 грн.
Обязанности:
- Поиск новых клиентов среди автомобильных сервисов, автозаправочных станций и других предприятий автомобильной отрасли
- Презентация продукции компании и заключение договоров о сотрудничестве
- Обеспечение поддержки информационных потребностей клиентов, ответы на их вопросы
- Контроль за выполнением условий договоров, разрешение конфликтных ситуаций
- Участие в выставках и презентациях компании.
Требования:
Ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат
Опыт работы в сфере продаж будет преимуществом
Наличие собственного автомобиля и водительского удостоверения категории «В»
Готовность к командировкам.
Заливщик металла , ЗП 23 000 грн.
Требования: знание процесса заливки различных форм металлами разных марок, правила сборки форм, правила крепления форм, температуру и скорость заливки в различные формы и их влияние на качество отливок.
Условия: официальное трудоустройство, Пн-Пт, доставка к работе
Обязанности:
- Заливка чугуна, стали или цветного металла из одного или двух крановых ковшей
- Проверять готовность к разливке разных ковшей и литниковых систем
- Определять температуру, которая заливается в формы
- Контролировать качество отливок.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году
Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.