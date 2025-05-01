Підвищення тарифів на газ з 1 травня в Запоріжжі хоч і не відбулось, проте доведеться заплатити більше.

Підвищення тарифів на газ з 1 травня в Запоріжжі не трапиться, проте містяни заплатять більше, адже в останній місяць весни прийде третя платіжка, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Українці, які мешкають у багатоквартирних будинках, почнуть отримувати нову платіжку — за перевірку технічного стану газових мереж та обладнання.

Як пояснюють у компанії «Газмережі», мова йде про профілактичні огляди трубопроводів, вентилів, з’єднань і загальну оцінку безпеки системи газопостачання. Мета нової послуги — запобігання витокам газу, аваріям і забезпечення стабільної подачі ресурсу в оселі.

Періодичність таких перевірок залежить від віку будинку:

у будинках до 25 років — раз на 5 років;

у старіших будівлях — раз на 3 роки.

Вартість обслуговування не є фіксованою і залежить від кількох факторів: кількості мешканців, конфігурації мереж, обсягу робіт тощо. За наявною інформацією, сума, яку мешканцям доведеться сплатити, коливатиметься від 100 до 1 000 грн. Відтак, для багатьох сімей у травні комунальні витрати зростуть на кількасот гривень, а в окремих випадках — і до тисячі.

Підвищення тарифів на газ з 1 травня в Запоріжжі хоч і не відбулось, проте як ми зазначили вище, доведеться заплатити більше. З огляду на вже високі витрати домогосподарств на електроенергію, воду, опалення та інші послуги, поява ще одного фінансового зобов’язання може викликати занепокоєння серед населення. Проте в газових компаніях наголошують: практика перевірки мереж та окрема оплата за ці послуги відповідає міжнародним стандартам і нормам безпеки.

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