Повышение тарифов на газ с 1 мая в Запорожье хоть и не произошло, но придется заплатить больше.

Повышение тарифов на газ с 1 мая в Запорожье не случится, однако горожане заплатят больше, ведь в последний месяц весны придет третья платежка, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ООО Газораспределительные сети Украины.

Украинцы, проживающие в многоквартирных домах, начнут получать новую платежку за проверку технического состояния газовых сетей и оборудования.

Как поясняют в компании «Газсети», речь идет о профилактических осмотрах трубопроводов, вентилей, соединений и общей оценке безопасности системы газоснабжения. Цель новой услуги — предотвращение утечек газа, аварий и обеспечение стабильной подачи ресурса в жилище.

Периодичность таких проверок зависит от возраста дома:

в домах до 25 лет – раз в 5 лет;

в более старых зданиях – раз в 3 года.

Стоимость обслуживания не фиксирована и зависит от нескольких факторов: количества жителей, конфигурации сетей, объема работ и т.д. По имеющейся информации, сумма, которую жителям придется заплатить, будет колебаться от 100 до 1000 грн. Следовательно, для многих семей в мае коммунальные расходы возрастут на несколько сотен гривен, а в отдельных случаях — и до тысячи.

Повышение тарифов на газ с 1 мая в Запорожье хоть и не произошло, однако, как мы отметили выше, придется заплатить больше. Учитывая уже высокие затраты домохозяйств на электроэнергию, воду, отопление и другие услуги, появление еще одного финансового обязательства может вызвать беспокойство среди населения. Однако в газовых компаниях отмечают: практика проверки сетей и отдельная оплата за эти услуги отвечает международным стандартам и нормам безопасности.

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