Місцеві мешканці задаються питанням, як буде проходити мобілізація в Дніпрі з 1 травня, тож розповідаємо про нововведення.

Мобілізація в Дніпрі з 1 травня буде проходити з деякими поправками, зважаючи на нові закони, що затвердили у квітні, повідомляє Politeka.

Мобілізація в Дніпрі з 1 травня охоплює як тих, хто вже мав справу зі службою, так і чоловіків без військового досвіду. Згідно з оновленнями, до війська можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони мають досвід служби.

А от для тих, хто досвіду не має, призовний вік починається з 25 років. Основним критерієм, як і раніше, залишається придатність за станом здоров’я. Хтось може служити в частинах забезпечення чи в навчальних закладах, інші ж підпадають під спеціальні умови або виконуватимуть окремі завдання.

І все це вирішується лише після проходження військово-лікарської комісії. Мобілізація в Дніпрі з 1 травня передбачає, що якщо особу раніше зняли з обліку, але причина втратила актуальність, вона повертається до списків і також може бути долучена до захисту держави.

У разі добровільного проходження медкомісії й отримання позитивного висновку навіть ті, кого виключили з обліку, можуть долучитися до служби, якщо не мають судимостей за тяжкі злочини. Є й категорії, які не підлягають призову без власної згоди. Це особи з інвалідністю, звільнені з полону, а також молодь до 25 років, яка вже пройшла базову військову підготовку.

Засуджені громадяни мобілізаційного віку також можуть бути залучені до служби лише за наявності судового рішення про умовно-дострокове звільнення. Закон також чітко уточнює ситуацію для тих, хто вже пройшов базову військову підготовку. Такі особи не можуть приєднатися до війська до 25, якщо самі не виявлять бажання служити раніше.

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