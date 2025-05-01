Местные жители задаются вопросом, как будет проходить мобилизация в Днепре с 1 мая, и рассказываем о нововведениях.

Мобилизация в Днепре с 1 мая будет проходить с некоторыми поправками, учитывая новые утвердившие в апреле законы, сообщает Politeka.

Мобилизация в Днепре с 1 мая охватывает как тех, кто уже имел дело со службой, так и мужчин без военного опыта. Согласно обновлениям, в армию могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они имеют опыт службы.

А вот для тех, кто не имеет опыта, призывной возраст начинается с 25 лет. Основным критерием по-прежнему остается пригодность по состоянию здоровья. Кто может служить в частях обеспечения или в учебных заведениях, другие же подпадают под специальные условия или будут выполнять отдельные задачи.

И все это решается только после прохождения военно-врачебной комиссии. Мобилизация в Днепре с 1 мая предполагает, что если лицо ранее сняли с учета, но причина утратила актуальность, оно возвращается в списки и также может быть включено в защиту государства.

В случае добровольного прохождения медкомиссии и получения положительного заключения, даже те, кого исключили из учета, могут присоединиться к службе, если не имеют судимостей за тяжкие преступления. Есть и категории, не подлежащие призыву без собственного согласия. Это лица с инвалидностью, освобожденные из плена, а также молодежь до 25 лет, уже прошедшая базовую военную подготовку.

Осужденные граждане мобилизационного возраста также могут быть привлечены к службе только при наличии судебного решения об условно-досрочном увольнении. Закон также четко уточняет ситуацию для уже прошедших базовую военную подготовку. Такие лица не м согут присоиденится к армии до 25, если сами не изъявят желания служить раньше.

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