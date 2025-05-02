Судді у відставці нараховувалась пенсія в Одесі, проте через дії ПФУ сталася переплата і вони хотіли повернути гроші назад, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Малиновського районного суду.

На обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області перебуває жінка — суддя у відставці, яка отримує щомісячне довічне грошове утримання згідно з положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Їй призначили утримання у розмірі 90% від заробітної плати.

Пенсійний фонд здійснив черговий перерахунок виплат. При цьому замість належних 50% утримання було нараховано 82% від середньомісячної зарплати у 236 475 грн. У результаті щомісячна виплата зросла до 193 909 грн, хоча мала становити 118 237 грн. Це спричинило, за підрахунками ПФУ, переплату в сумі 2 421 504 грн за період з листопада 2020 по червень 2023 року.

Пенсійний фонд ухвалив рішення про повернення переплати та повідомив про це одержувачку листом, але вона не з’явилась для врегулювання питання.

Жінка категорично заперечує звинувачення, наголошуючи, що пенсія в Одесі перерахувалась, проте неправомірно. Її стаж, що дає право на довічне утримання, було підтверджено ще у 2008 році, а на момент виходу у відставку у 2016 році він складав 28 років.

Суд визнав незаконним червневий перерахунок 2023 року та зобов’язав фонд врахувати стаж судді відповідно до попередніх рішень. Станом на серпень 2024 року, за твердженням жінки, Пенсійний фонд має заборгованість перед нею, оскільки перерахунок за рішенням суду так і не був виплачений.

Суд відмовив у задоволенні позову ПФУ. Доказів того, що переплачена пенсія в Одесі виникла внаслідок зловживань з боку пенсіонерки, чи вона допустила недобросовісну поведінку, ПФУ не надав.

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