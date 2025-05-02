Судьи в отставке начислялась пенсия в Одессе, однако из-за действий ПФУ произошла переплата, и они хотели вернуть деньги обратно, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Малиновского районного суда.

На учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области состоит женщина — судья в отставке, получающая ежемесячное пожизненное денежное содержание в соответствии с положениями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Ей назначили удержание в размере 90% от заработной платы.

Пенсионный фонд произвел очередной перерасчет выплат. При этом вместо положенных 50% удержания было начислено 82% от среднемесячной зарплаты в 236 475 грн. В результате ежемесячная выплата возросла до 193 909 грн, хотя должна составить 118 237 грн. Это привело, по подсчетам ПФУ, к переплате в сумме 2 421 504 грн за период с ноября 2020 по июнь 2023 года.

Пенсионный фонд принял решение о возврате переплаты и сообщил об этом получателю письмом, но она не явилась для урегулирования вопроса.

Женщина категорически отрицает обвинения, отмечая, что пенсия в Одессе перечислилась, однако неправомерно. Ее стаж, дающий право на пожизненное содержание, был подтвержден еще в 2008 году, а на момент ухода в отставку в 2016 году он составлял 28 лет.

Суд признал незаконным июньский перерасчет 2023 года и обязал учесть стаж судьи в соответствии с предыдущими решениями. По состоянию на август 2024 г., по утверждению женщины, Пенсионный фонд имеет задолженность перед ней, поскольку перерасчет по решению суда так и не был выплачен.

Суд отказал в удовлетворении иска ПФУ. Доказательств того, что переплаченная пенсия в Одессе возникла в результате злоупотреблений со стороны пенсионерки, допустила ли она недобросовестное поведение, ПФУ не предоставил.

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