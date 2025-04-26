Де ВПО в Одесі отримати безкоштовні речі, їжу та допомогу у 2025 році, названі хаби та організації.

Українцям розповіли, ВПО можуть отримати допомогу, зокрема безкоштовні речі в Одесі у 2025 році, передає Politeka.

Більшість переселенців оселилися саме у Одесі, де функціонує чимало волонтерських та гуманітарних центрів.

На території області працюють десятки гуманітарних штабів, які надають ВПО підтримку, зокрема є пункти видачі наборів гуманітарної допомоги в Одесі.

Гуманітарна підтримка надається усім шарам населення на проспекті Небесної сотні 6а/1.

Пункти видачі наборів гуманітарки (Державна), +380487650787

Приходити за адресою. Київський район – вул. Генерала Петрова, 8.

ADRA Ukraine, Не державна, +38067331752

Реалізовує гуманітарні проєкти для поранених і хворих, які постраждали внаслідок військових дій. Це, зокрема, евакуація, організація тимчасового проживання, устаткування бомбосховищ, допомога продуктами та медикаментами.

Переходьте на сайт або дзвоніть.

Отримати підтримку можна для дітей, дорослих та домашніх тварин, вона видається залежно від наявності, працюють щоденно.

Варто зазначити, що у 2025 році частина організацій, на жаль, припинила підтримку переселенців, тому важливо слідкувати за оновленнями в офіційних Telegram-каналах і перевіряти актуальну інформацію перед зверненням.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид підтримки для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.