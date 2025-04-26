Где ВПЛ в Одессе получить бесплатные вещи, еду и помощь в 2025 году, названы хабы и организации.

Украинцам рассказали, ВПЛ могут получить помощь, в том числе бесплатные вещи в Одессе в 2025 году, передает Politeka.

Большинство переселенцев поселилось именно в Одессе, где функционирует немало волонтерских и гуманитарных центров.

На территории области работают десятки гуманитарных штабов, оказывающих ВПЛ поддержку, в частности, есть пункты выдачи наборов гуманитарной помощи в Одессе.

Гуманитарная поддержка оказывается всем слоям населения на проспекте Небесной сотни 6а/1.

Пункты выдачи наборов гуманитарки (Государственная) +380487650787

Приходить по адресу: Киевский район – ул.

ADRA Ukraine, Не государственная, +38067331752

Реализует гуманитарные проекты для раненых и больных, пострадавших в результате военных действий. Это, в частности, эвакуация, организация временного проживания, оборудование для бомбоубежищ, помощь продуктами и медикаментами.

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Поддержку можно получить для детей, взрослых и домашних животных, она выдается в зависимости от наличия, работают ежедневно.

Следует отметить, что в 2025 году часть организаций, к сожалению, прекратила поддержку переселенцев, поэтому важно следить за обновлениями в официальных Telegram каналах и проверять актуальную информацию перед обращением.

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