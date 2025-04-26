Украинцам рассказали, ВПЛ могут получить помощь, в том числе бесплатные вещи в Одессе в 2025 году, передает Politeka.
Большинство переселенцев поселилось именно в Одессе, где функционирует немало волонтерских и гуманитарных центров.
На территории области работают десятки гуманитарных штабов, оказывающих ВПЛ поддержку, в частности, есть пункты выдачи наборов гуманитарной помощи в Одессе.
Гуманитарная поддержка оказывается всем слоям населения на проспекте Небесной сотни 6а/1.
Пункты выдачи наборов гуманитарки (Государственная) +380487650787
Приходить по адресу: Киевский район – ул.
ADRA Ukraine, Не государственная, +38067331752
Реализует гуманитарные проекты для раненых и больных, пострадавших в результате военных действий. Это, в частности, эвакуация, организация временного проживания, оборудование для бомбоубежищ, помощь продуктами и медикаментами.
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Поддержку можно получить для детей, взрослых и домашних животных, она выдается в зависимости от наличия, работают ежедневно.
Следует отметить, что в 2025 году часть организаций, к сожалению, прекратила поддержку переселенцев, поэтому важно следить за обновлениями в официальных Telegram каналах и проверять актуальную информацию перед обращением.
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