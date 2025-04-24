Допомога ВПО в Одесі, відомо, як переселенцям отримати допомогу за оренду житла.

З початку повномасштабної війни Одеса стала прихистком для тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), багато з яких втратили свої домівки, роботу й залишилися без коштів, дізнайтеся, хто отримає допомогу на оренду житла, передає Politeka.

У квітні 2025 року в Україні набули чинності оновлення в програмі субсидій для біженців, що передбачають збільшення фінансової підтримки на нерухомість.

Зміни дозволяють більшій кількості переселенців отримати компенсацію витрат.

Згідно з новими правилами, переселенці можуть претендувати на дві форми допомоги одночасно: субсидію на оплату комунальних послуг та на винаймання житла.

Програма орієнтована на тих ВПО, які витрачають понад 30% своїх доходів на оренду та мають зареєстрований договір тимчасовий будинок.

Оформити субсидію можна через Пенсійний фонд України. При цьому потрібно надати документи, що підтверджують дохід, склад сім’ї та договір.

Розмір допомоги розраховується індивідуально — залежно від кількості членів родини, доходів та регіону проживання.

Наприклад, родина з чотирьох осіб може отримати до 100% компенсації плати. Це особливо актуально для тих, хто винаймає тимчасовий будинок у великих містах, таких як Одеса, де ставки досить високі.

Оновлена програма стала вагомим кроком до покращення умов життя переселенців, забезпечуючи базову стабільність та можливість розпочати нове життя в безпечніших регіонах країни.

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