Помощь ВПЛ в Одессе известно, как переселенцам получить помощь за аренду жилья.

С начала полномасштабной войны Одесса стала убежищем для тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), многие потеряли свои дома, работу и остались без средств, узнайте, кто получит помощь на аренду жилья, передает Politeka.

В апреле 2025 года в Украине вступили в силу обновления в программе субсидий для беженцев, предусматривающих увеличение финансовой поддержки на недвижимость.

Изменения позволяют большему числу переселенцев получить компенсацию затрат.

Согласно новым правилам, переселенцы могут претендовать на две формы помощи одновременно: субсидию на оплату коммунальных услуг и аренду жилья.

Программа ориентирована на тех ВПЛ, которые тратят более 30% своих доходов на аренду и имеют зарегистрированный договор на временный дом.

Оформить субсидию можно через Пенсионный фонд Украины. При этом следует предоставить документы, подтверждающие доход, состав семьи и договор.

Размер помощи рассчитывается индивидуально – в зависимости от количества членов семьи, доходов и региона проживания.

К примеру, семья из четырех человек может получить до 100% компенсации платы. Это особенно актуально для тех, кто снимает временный дом в больших городах, таких как Одесса, где пруды достаточно высоки.

Обновленная программа стала важным шагом к улучшению условий жизни переселенцев, обеспечивая базовую стабильность и возможность начать новую жизнь в более безопасных регионах страны.

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