Пенсія за віком в Одесі була надана чоловіку, але через плутанину ПФУ затребував повернути значну для пенсіонера суму.

Пенсія в Одесі стала приводом для судової суперечки після того, як Пенсійний фонд нарахував чоловіку зайві гроші, а потім зажадав повернення переплати, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Балтського районного суду, мешканцю нашої області призначили нову пенсію в Одесі за віком у розмірі 9 007 гривень. Зробили це на основі показника середньої зарплати за 2020–2022 роки.

Проте згодом з’ясувалося, що така формула розрахунку не відповідає закону. У документі сказано, що брати до уваги потрібно зарплати за 2014–2016 роки. Через цю плутанину чоловіку переплатили 7 724. Після часткового утримання частини коштів із самої пенсії в Одесі, фонд вимагав повернути залишок у розмірі 6 532 гривень.

Згідно з матеріалами справи, громадянин не подавав жодної неправдивої інформації. Помилку зробили у ПФУ, і вона, як зазначив суд, не була пов’язана з діями пенсіонера. Тобто ніяких зловживань із його боку не виявили.

Виплати нарахували автоматично, а сам розрахунок є внутрішнім процесом фонду, тож людина не повинна відповідати за те, на що не мала впливу. Суд підкреслив, що саме орган Пенсійного фонду допустив порушення норм під час переведення з одного виду виплат на інший. А отже, зняття з громадянина так званої переплати не є законним.

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