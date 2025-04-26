Пенсия по возрасту в Одессе была предоставлена ​​мужчине, но из-за путаницы ПФУ потребовал вернуть значительную для пенсионера сумму.

Пенсия в Одессе стала поводом для судебного спора после того, как Пенсионный фонд начислил мужчине лишние деньги, а затем потребовал возвращения переплат, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Балтского районного суда, житель нашей области назначил новую пенсию в Одессе по возрасту в размере 9 007 гривен. Сделали это на основе показателя средней зарплаты за 2020-2022 годы.

Однако впоследствии выяснилось, что такая формула расчета не соответствует закону. В документе говорится, что принимать во внимание нужно зарплаты за 2014–2016 годы. Из-за этой неразберихи мужчину переплатили 7 724. После частичного содержания части средств с самой пенсии в Одессе, фонд требовал вернуть остаток в размере 6 532 гривен.

Согласно материалам дела, гражданин не предоставлял никакой ложной информации. Ошибку совершили в ПФУ, и она, как отметил суд, не была связана с действиями пенсионера. То есть никаких злоупотреблений с его стороны не было обнаружено.

Выплаты начислили автоматически, а сам расчет является внутренним процессом фонда, поэтому человек не должен отвечать за то, на что не имел влияния. Суд подчеркнул, что именно орган Пенсионного фонда допустил нарушение норм при переводе с одного вида выплат на другой. А значит, снятие с гражданина так называемой переплаты не законно.

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