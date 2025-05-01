Графік відключення води в травні 2025 у Києві торкнеться чималої кількості місцевих жителів.

Графік відключення води в травні 2025 у Києві передбачає припинення гарячого водопостачання у низці будинків столиці, зокрема в житловому комплексі «Комфорт Таун», повідомляє Politeka.

Про це інформує ТОВ «Євро-Реконструкція», яке з 28 квітня по 13 травня 2025 року проводить гідравлічні випробування теплових мереж у Дніпровському районі столиці.

Під час цих планових робіт, які здійснюються відповідно до затвердженого графіку КМДА, у всіх будинках по вул. Регенераторна буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання. Причина — перевірка стану мереж на щільність і міцність після завершення опалювального сезону. У разі виявлення пошкоджень, аварійні бригади оперативно проводитимуть ремонт.

Гідравлічні випробування проводяться щороку для запобігання аваріям у холодний період. Такі роботи забезпечують надійне теплопостачання в наступному опалювальному сезоні. Жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Окрім того, з 4 по 10 травня вимкнуть гарячу воду в Обухові. Усе через планову зупинку промислового вузла та виробництва для проведення ремонтних і профілактичних оглядів технологічного обладнання.

Водопостачання не буде за адресами: вул. Київська (№№ 109–180), вул. Каштанова (№№ 2–40), вул. Миру (№№ 1–17а), вул. Академічна (№№ 2–22), а також деякі інші споживачі.

У разі виявлення витоків або провалів ґрунту мешканців просять звертатися до чергового диспетчера КП «Київтеплоенерго» за телефонами: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54 або (067) 654-70-72.

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