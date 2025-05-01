График отключения воды в мае 2025 года в Киеве коснется немалого количества местных жителей.

График отключения воды в мае 2025 в Киеве предусматривает прекращение горячего водоснабжения в ряде домов столицы, в частности в жилом комплексе «Комфорт Таун», сообщает Politeka.

Об этом сообщает ООО «Евро-Реконструкция», которое с 28 апреля по 13 мая 2025 года проводит гидравлические испытания тепловых сетей в Днепровском районе столицы.

В ходе этих плановых работ, осуществляемых в соответствии с утвержденным графиком КГГА, во всех домах по ул. Регенераторная будет временно отсутствовать горячее водоснабжение. Причина – проверка состояния сетей на плотность и прочность после завершения отопительного сезона. В случае обнаружения повреждений аварийные бригады будут оперативно проводить ремонт.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно для предотвращения аварий в холодный период. Такие работы обеспечивают надежное теплоснабжение в следующем отопительном сезоне.

Кроме того, с 4 по 10 мая отключат горячую воду в Обухове. Все из-за плановой остановки промышленного узла и производства для проведения ремонтных и профилактических осмотров технологического оборудования.

Водоснабжение не будет по адресам:

ул. Киевская (№№ 109-180),

ул. Каштанова (№№ 2-40),

ул. Мира (№№ 1–17а),

ул. Академическая (№№ 2–22), а также некоторые другие потребители.

В случае обнаружения утечек или провалов почвы жителей просят обращаться к дежурному диспетчеру КП «Киевтеплоэнерго» по телефонам: (044) 287-84-04, 287-84-05, 289-21-54 или (067) 654-70-72.

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