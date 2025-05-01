Місцеві мешканці вже мають можливість переглянути графік відключення газу в травні 2025 на Харківщині.

Графік відключення газу в травні 2025 на Харківщині торкнеться кількох наседених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформує Валківська міська рада, графік відключення газу в травні 2025 на Харківщині пов'язаний з плановими ремонтними роботами, які проводитимуть спеціалісти Зміївського управління експлуатації газорозподільних мереж Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Роботи здійснюються з метою покращення стану мереж і забезпечення їх безперебійної роботи у майбутньому. Графік відключення газу в травні 2025 на Харківщині виглядає так:

У місті Валки на вулиці Різдвяній №12, блакитне паливо буде відсутнє 6 числа, а 8- го — під обмеження потрапить будинок №2. У селі Яблунівка, де припинення газопостачання стосується будинку на вулиці Дружби №3, незручності будуть 15 числа. Того ж дня газопостачання буде припинено і для мешканців села Шарівка, зокрема на Центральній №26.

20 числа тимчасово залишаться без блакитного палива жителі Старого Мерчика на Фабричній №5 і 6. Важливо зауважити, що всі роботи виконуються для забезпечення безпеки газопостачання та покращення якості обслуговування в майбутньому. Спеціалісти працюють над тим, щоб усунути потенційні проблеми в системі і забезпечити стабільну подачу.

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