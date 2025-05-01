У местных жителей уже есть возможность пересмотреть график отключения газа в мае 2025 на Харьковщине.

График отключения газа в мае 2025 года на Харьковщине коснется нескольких наседаных пунктов, сообщает Politeka.

Как информирует Валковский городской совет, график отключения газа в мае 2025 года в Харьковской области связан с плановыми ремонтными работами, которые будут проводить специалисты Змиевского управления эксплуатации газораспределительных сетей Харьковского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины».

Работы производятся с целью улучшения состояния сетей и обеспечения их бесперебойной работы в будущем. График отключения газа в мае 2025 года на Харьковщине выглядит так:

В городе Валки на улице Рождественской №12, голубое топливо будет отсутствовать 6 числа, а 8-го под ограничение попадет дом №2. В селе Яблоновка, где прекращение газоснабжения касается дома по улице Дружбы №3, неудобства будут 15 числа. В тот же день газоснабжение будет прекращено и для жителей села Шаровка, в частности, на Центральной №26.

20 числа временно останутся без голубого топлива жители Старого Мерчика на Фабричной №5 и 6. Важно отметить, что все работы выполняются по обеспечению безопасности газоснабжения и улучшению качества обслуживания в будущем. Специалисты работают над тем, чтобы устранить потенциальные проблемы в системе и обеспечить стабильную подачу.

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