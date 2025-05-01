Місцевим мешканцям надали графік відключення води в травні 2025 у Полтаві, тож варто знати, хто саме потрапить під обмеження.

Графік відключення води в травні 2025 у Полтаві створили через початок сезонної ремонтної кампанії на об’єктах теплопостачання, повідомляє Politeka.

Розклад вже оприлюднило комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», тож частина містян має підготуватися до кількаденних періодів без можливості прийняти гарячий душ.

Як повідомили у підприємстві, гаряче водопостачання припинятиметься через планову зупинку котелень, які забезпечують теплову енергію в кількох мікрорайонах. Роботи розпочали ще 28 квітня і триватимуть до 9 числа включно.

Це стосується вулиць Сінна 4/2, 8/1, С.Петлюри 13, 27, Капітана В.Кісельова 3/7, 4, 6, Української Повстанської Армії 3, 9/68, 19, 21, 23, 29, 30/32, 32/1, Григорія Левченка 6, Шевченка 73, 82, 83, 96, 100а, 102, Коцюбинського 8, Братів Шеметів 10, Ю.Матвійчука 101, 101а, М.Фісуна 1, Заїзджий 3а.

Графік відключення води в травні 2025 у Полтаві також є із 28 квітня до 8 числа наступного місяця. Він стосується таких адрес: Старий Хутір 1, 6, Зіньківська 16, 18, 36, 36а, Дослідна 3, 5, Квітуча 6, 8, Докучаєва 1/7, 3, 10, Леоніда Гусака 2, Заячий 8, 8а. Окрім цього, незручності до 3 числа будуть і в мешканців будинку Антона Грицая, 12А.

У цей період технічні служби проводять профілактику обладнання, оновлення вузлів систем, а також гідравлічні випробування.

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