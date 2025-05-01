Местным жителям предоставили график отключения воды в мае 2025 в Полтаве, поэтому следует знать, кто именно попадет под ограничения.

График отключения воды в мае 2025 в Полтаве был создан из-за начала сезонной ремонтной кампании на объектах теплоснабжения, сообщает Politeka.

Расписание уже обнародовало коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго», поэтому часть горожан должна подготовиться к многодневным периодам без возможности принять горячий душ.

Как сообщили в предприятии, горячее водоснабжение будет прекращаться из-за плановой остановки котельных, обеспечивающих тепловую энергию в нескольких микрорайонах. Работы приступили еще 28 апреля и продлятся до 9 числа включительно.

Это касается улиц Сенная 4/2, 8/1, С.Петлюры 13, 27, Капитана В.Киселева 3/7, 4, 6, Украинской Повстанческой Армии 3, 9/68, 19, 21, 23, 29, 30/32, 32 82, 83, 96, 100а, 102, Коцюбинского 8, Братьев Шеметов 10, Ю.Матвийчука 101, 101а, М.Фисуна 1, Заезжий 3а.

График отключения воды в мае 2025 в Полтаве также с 28 апреля до 8 числа следующего месяца. Он касается таких адресов: Старый Хутор 1, 6, Зиньковская 16, 18, 36, 36а, Опытная 3, 5, Цветущая 6, 8, Докучаева 1/7, 3, 10, Леонида Гусака 2, Заячий 8, 8а. Кроме этого, неудобства до 3 числа будут у жителей дома Антона Грицая, 12А.

В этот период технические службы производят профилактику оборудования, обновление узлов систем, а также гидравлические испытания.

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