Місцевим мешканцям надали графік відключення води в травні 2025 у Харкові, тож розповідаємо про це детальніше.

Графік відключення води в травні 2025 у Харкові оприлюднений через те, що у місті розпочалися сезонні профілактичні роботи, повідомляє Politeka.

Мешканці деяких будинків готуються до кількох тижнів без звичної послуги. Причина у планових ремонтах, які мають забезпечити безперебійну подачу тепла наступної зими.

За інформацією комунального підприємства "Харківські теплові мережі", з 1 числа і до початку серпня гарячий душ прияняти не можна буде у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах.

Графік відключення води в травні 2025 у Харкові стосуватиметься 444 житлових будинків. Під час підготовчого періоду працівники підприємства оновлять понад 6 кілометрів магістральних трубопроводів, ще майже 40 кілометрів замінять у дворових мережах та транзитних ділянках.

Окрім цього, планується реконструкція семи магістральних камер і модернізація шести центральних теплових пунктів. Також фахівці проведуть комплексну підготовку житлових будинків до нового опалювального сезону.

Паралельно роботи відбуватимуться і в Салтівському. Там гаряче водопостачання припиниться з 3 числа. У списку 330 багатоквартирних будинків у мікрорайонах 531 533 603 605 606 607, а також у мікрорайоні Будмістечко. До кінця місяця комунальники мають провести гідравлічні випробування як на головних, так і на внутрішньоквартальних мережах.

Паралельно триватиме технічне обслуговування теплових камер і центральних теплових пунктів. Після завершення - подачу обіцяють відновити у повному обсязі.

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