График отключения воды в мае 2025 года в Харькове обнародован из-за того, что в городе начались сезонные профилактические работы, сообщает Politeka.
Жители некоторых домов готовятся к нескольким неделям без привычной услуги.
По информации коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", с 1 числа до начала августа горячий душ принять нельзя будет в Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах.
График отключения воды в мае 2025 года в Харькове будет касаться 444 жилых домов. Во время подготовительного периода работники предприятия обновят более 6 километров магистральных трубопроводов, еще около 40 километров заменят в дворовых сетях и транзитных участках.
Кроме того, планируется реконструкция семи магистральных камер и модернизация шести центральных тепловых пунктов. Также специалисты проведут комплексную подготовку жилых домов к новому отопительному сезону.
Параллельно работы будут проходить и в Салтовском. Там горячее водоснабжение прекратится с 3 числа. В списке 330 многоквартирных домов в микрорайонах 531 533 603 605 606 607, а также в микрорайоне Стройгородок. До конца месяца коммунальщики должны провести гидравлические испытания как на главных, так и внутриквартальных сетях.
Параллельно продлится техническое обслуживание тепловых камер и центральных тепловых пунктов. После завершения – подачу обещают возобновить в полном объеме.
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