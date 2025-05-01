Местным жителям предоставили график отключения воды в мае 2025 года в Харькове, поэтому рассказываем об этом подробнее.

График отключения воды в мае 2025 года в Харькове обнародован из-за того, что в городе начались сезонные профилактические работы, сообщает Politeka.

Жители некоторых домов готовятся к нескольким неделям без привычной услуги.

По информации коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", с 1 числа до начала августа горячий душ принять нельзя будет в Холодногорском, Новобаварском и Шевченковском районах.

График отключения воды в мае 2025 года в Харькове будет касаться 444 жилых домов. Во время подготовительного периода работники предприятия обновят более 6 километров магистральных трубопроводов, еще около 40 километров заменят в дворовых сетях и транзитных участках.

Кроме того, планируется реконструкция семи магистральных камер и модернизация шести центральных тепловых пунктов. Также специалисты проведут комплексную подготовку жилых домов к новому отопительному сезону.

Параллельно работы будут проходить и в Салтовском. Там горячее водоснабжение прекратится с 3 числа. В списке 330 многоквартирных домов в микрорайонах 531 533 603 605 606 607, а также в микрорайоне Стройгородок. До конца месяца коммунальщики должны провести гидравлические испытания как на главных, так и внутриквартальных сетях.

Параллельно продлится техническое обслуживание тепловых камер и центральных тепловых пунктов. После завершения – подачу обещают возобновить в полном объеме.

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